서부교육지원청, 한국투명성기구, 한국청소년활동진흥원과 업무 협약

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 서울시서부교육지원청(교육장 유재준), 한국투명성기구(공동대표 이상학), 한국청소년활동진흥원(이사장 이광호)과 31일 ‘청렴문화 정착 및 민관 협력강화를 위한 업무협약’을 체결했다.

협약은 비대면으로 이뤄졌다. 이날 협약에 참여한 각 기관은 다양한 분야에서의 상호 교류와 협력을 통해 청렴성을 높이고 청렴문화 정착에 힘쓴다.

구체적으로는 ▲청렴문화 확산을 위한 민관 협력체계 구축 ▲국제투명성기구의 반부패 평가지수 향상 ▲부패취약분야 개선 및 청렴도 제고 ▲반부패 청렴 캠페인과 교육 등을 위해 협력한다.

문석진 구청장은 “공공 및 지역사회가 상호 협력해 지속적인 청렴 실천 활동을 전개함으로써 구민으로부터 더욱 신뢰받는 투명하고 공정한 서대문구를 구현하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr