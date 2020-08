[우동소] 광진구 구의3동 코로나 블루 해소 위한 콩나물 시루 나눔

[아시아경제 박종일 기자] ◇코로나 블루 해소를 위한 콩나물 시루 나눔

광진구 구의3동주민센터 주민자치회가 27일 중장년 1인가구·한부모가정 등 25가구에 집에서 직접 재배할 수 있는 콩나물 시루를 전달했다.

이번 나눔은 코로나19 재확산으로 야외활동을 하지 못하고 정서적 고립감과 우울감을 느낄 주민들이 콩나물 시루를 돌보며 일상생활에서 소소한 즐거움과 활기를 되찾을 수 있도록 마련됐다.

◇광나루터 옛길을 추억하는 ‘잣골쉼터 황포돛단배 포토존’ 개소

광장동주민센터가 24일 동 주민센터 유휴공간인 잣골쉼터에 옛 광나루터를 추억할 수 있는 ‘황포돛단배 포토존’을 개소했다.

이번 포토존은 광장동 주민자치위원회, 직능단체 등 주민들의 참여와 재능기부를 통해 제작, 황포돛단배를 형상화한 조형물과 잠시 쉬어가며 사진을 찍을 수 있는 의자가 마련됐다.

또 포토존 한 켠에는 광장동의 유래가 적힌 안내판을 설치해 예로부터 교통의 요충지 역할을 했던 광장동의 역사적 가치도 함께 알릴 예정이다.

