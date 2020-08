[아시아경제 박지환 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 1,500 등락률 -0.64% 거래량 10,344 전일가 233,000 2020.08.31 10:11 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 2608억 규모 공사 수주현대중공업그룹 직원들, 수해 복구에 팔 걷어[양낙규의 Defense Club]현대중공업이 사상 최대액 수주한 KDDX는 close 가 사업분할한 현대로보틱스에 현대로보틱스 상하이 자회사 지분 전부를 처분했다고 31일 공시했다.

처분 주식수는 지분 100%이며 처분 금액은 141억7900만원이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr