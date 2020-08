서울시내 '6·25전쟁 격전 상흔지' 50곳에 표지판 설치

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 올해 6·25전쟁 70주년을 맞아 '6·25전쟁 격전 상흔지' 50곳을 선정하고, 이 중 표지판이 없는 31곳에 2022년까지 안내표지판 설치한다고 31일 밝혔다.

시는 지난해부터 수도방위사령부와 협력해 1차로 군 자료를 조사하고 현장을 확인한 후 국방부 군사편찬연구소의 자문을 거쳐 해당 시설이나 부지 소유자의 표지판 설치 동의를 구했다.

이에 따라 1차로 31일 '한강방어선 노량진 전투지(사육신묘공원)', '한강방어선 흑석동 전투지(효사정공원)', '함준호 대령 전사지(강북구 우이동 연경빌라)' 등 3곳에 표지판 설치를 완료한다. 이어 오는 11월에 '애국인사 구금지(옛 성남호텔·현 예금보험공사)' 등 5곳, 내년에는 '서울역시가전지' 등 18곳, 2022년에는 '동작동 국군 전사자 유해발굴지' 등 5곳에 표지판을 설치한다.

시는 또 국방부 군사편찬연구소와 서울관광재단의 전문가 자문 등을 거쳐 격전 상흔지와 연계된 안보관광 프로그램을 개발할 예정이다. 2024년 9월 완공을 목표로 동작구 동작동에 건립을 추진중인 '서울수복기념관(가칭)'을 거점으로 한 상설 탐방 프로그램도 운영한다는 계획이다.

갈준선 서울시 비상기획관은 "기억에서 희미해져 가고 도시개발 등으로 사라져가는 서울 시내 6·25전쟁 격전 상흔지를 지금이라도 발굴·보전하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "역사의 아픔을 공유하는 안보교육의 장이 될 수 있도록 최선을 다해 추진하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr