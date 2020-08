웰컴금융그룹, 방정환장학금 수여식…코로나에 온라인 진행

[아시아경제 김민영 기자] 웰컴저축은행, 웰컴크레디라인대부 등을 계열사로 둔 웰컴금융그룹이 제20기 방정환 장학금 수여식을 진행했다고 31일 밝혔다.

올해로 10년째를 맞이한 웰컴금융 방정환 장학금 수여식은 ‘제20기 ON(溫)택트 장학증서 수여식’이란 명칭으로 진행됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 수여식은 온라인으로 공개됐고, 장학증서와 장학금은 학생들에게 개별 전달될 예정이다.

웰컴금융은 매년 순이익의 1% 이상과 임직원이 매월 기부하는 돈으로 장학금을 조성하고 있다. 2011년부터 중고등학생과 대학생에게 매년 2차례씩 장학금을 전달했다. 지난 10년 간 3000여명의 장학생에게 44억원이 넘는 장학금을 전달했다.

웰컴금융그룹 관계자는 “코로나19에 더해 긴 장마로 인한 수해까지 모두가 어려운 시간을 보내고 있지만 웰컴금융그룹 방정환 장학금으로 장학생이 어려움 속에서도 학업에 집중할 수 있는 환경이 조성되길 바란다”며 “꿈을 포기하지 않고 나아가는 학생들을 위해 웰컴금융 방정환 장학재단은 더 많은 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

