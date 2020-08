"K-방역 위상 높인 빅데이터" SK텔레콤, 코로나19 대응사례 발표

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 유엔 주관회의에서 빅데이터를 기반으로 한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 사례를 발표하며 이른바 'K-방역' 위상 높이기에 나선다. 전국 방방곳곳의 유동인구를 5분 단위로 확인할 수 있는 빅데이터 플랫폼은 앞서 코로나19 확산을 막는데 역할을 했다는 평가다.

SK텔레콤은 오는 9월 2일까지 빅데이터 유엔 글로벌워킹그룹과 한국 통계청 주관으로 열리는 '제6회 빅데이터 국제회의'에서 자사의 빅데이터 플랫폼 '지오비전(Geovision)'을 통한 코로나19 대응 사례를 발표한다고 31일 밝혔다.

이번 회의에 참석하는 세계 각국의 통계 전문가들은 '빅데이터가 코로나19 대응에 어떻게 도움이 될 수 있을까'를 주제로 빅데이터, 협력 방안 등에 대해 논의하게 된다.

SK텔레콤은 통계청과 함께 실시한 코로나19 관련 인구 이동 조사 사례를 발표한다. 모바일 빅데이터를 바탕으로 코로나19 발생 후 국민들의 '이동(거주하고 있는 시군구를 30분 이상 벗어난 경우)량'을 분석한 결과는 현재 정부의 코로나19 확산 대응에 활용되고 있다.

또한 SK텔레콤은 코로나19 대응 확산 방지를 위해 자사의 빅데이터 기반 실시간 유동인구 분석 서비스 ‘지오비전’을 여러 공공 기관에 무상 제공한 사례도 소개한다. 공공 기관들은 ‘지오비전’을 적극 활용, 특정 지역 방역 강화 및 핀포인트 순찰을 시행하는 등 코로나19 확산 방지에 나서기도 했다.

‘지오비전’은 전국 방방곳곳의 유동인구를 5분 단위로 확인할 수 있는 글로벌 톱 수준의 빅데이터 및 공간 데이터 분석 서비스다. SK텔레콤이 자체 개발한 빅데이터 분석 플랫폼 ‘지라프(GIRAF)’를 통해 60테라바이트(TB)에 이르는 방대한 양의 데이터를 5분 단위로 분석하고 시각화 작업까지 완료해 제공한다.

장홍성 SK텔레콤 광고/Data 사업단장은 “이번 발표 참여는 전 세계가 SK텔레콤의 빅데이터 활용 역량을 인정하고 있음을 보여준다"며 “앞으로도 5G, 인공지능(AI) 등 ICT 역량을 통해 사회 발전에 이바지 할 것"이라고 밝혔다.

