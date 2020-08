'비숲2' 이준혁, 조승우에 "경찰보다 먼저 용의자 잡겠다" 선언

[아시아경제 강혜수 기자] 30일 오후 방송된 tvN '비밀의 숲 2'에서 이준혁이 조승우에게 경찰보다 먼저 용의자를 잡겠다고 선언했다.

이날 서동재(이준혁)는 황시목(조승우)에게 전화를 걸어 "안양 교도소가 다음 코스인게 왜 당연하냐고 했잖아 낮에 한여진(배두나)이가. 그말이 무슨 뜻이겠냐"라고 묻는다. 그러자 황시목은 "김수항 순경말이냐"라고 답한다.

서동재가 "너 그거 어떻게 알았냐"고 하자, 황시목은 "안양 교도소가 백팀장 다음 코스인게 당연하지 않다는건 안양에 수감된 사람보다 더 핵심인물이 있단 뜻일테니까"라고 말한다.

계속해서 황시목은 "백팀장은 우리가 만나고 온 다음이니까 그 다음으로 핵심인물이 될 수 있는 사람은 송경사 시신을 처음 발견한 김순경이다"라고 덧붙인다.

하지만 서동재는 "야 임마. 그게 아니라. 김순경이 동두천 경찰서장 조카다. 이 놈을 먼저 잡아야 한다. 거주지가 불분명한 게 더 수상하다"고 말한다. 그러자 황시목은 "사람 찾는 건 경찰이 더 빠르지 않겠냐"고 지적한다.

이에 서동재는 "그랬다가 또 한여진이 선수치면? 너, 누가 먼저 찾아내는지 한 번 봐라. 어?"라며 전화를 끊는다.

tvN 드라마 '비밀의 숲 2'는 매주 토일 오후 9시에 방송된다.

