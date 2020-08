이낙연 민주당 대표 "당정청 회의 준비 중, 재난지원금 논의"

[아시아경제 박철응 기자] 이낙연 더불어민주당 신임 대표가 곧바로 당정청 회의를 통해 2차 재난지원금 등을 논의한다.

이 대표는 30일 신임 지도부와의 화상간담회에서 "이번주 전반쯤에 당정청 회의가 열리도록 준비되고 있다"면서 "주로 민생 지원과 코로나 상황, 이런 것들을 점검하고 협의하겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "(당정청) 회의에서는 재난지원금 문제도 논의가 될 것으로 보인다"고 전했다.

민주당 국난극복위원회는 확대한다. 이 대표는 "당의 국난극복위원회가 재구성이 되었는데 지금은 임시기구처럼 되어 있다"면서 "원내대표처럼 임시로 책임을 맡고 계시는데 그보다는 더 강화해야겠다는 판단으로 확대개편하겠다. 대표가 직접 그 책임을 맡겠다는 말씀을 수락연설에서 드렸다. 내일 국회로 나가면 확대개편 준비를 시작하도록 조치하겠다"고 했다.

수도권의 거리 두기 2.5단계 격상, 전공의 휴진 지속 등을 거론하면서 "대단히 엄중한 시기가 지속되고 있다"고 언급했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr