'내로남불'? 아이폰 불매 경고하는 트윗, 아이폰으로 작성한 中외교부 대변인

[아시아경제 박희은 인턴기자] 자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인은 미국이 중국 대표 소셜 앱인 '위쳇'을 금한다면, 중국 역시 애플 '아이폰'을 사용하지 않을 것이라고 경고했다. 그러나 해당 경고를 아이폰으로 업로드한 사실이 알려지며 중국 내에서 비판받고 있다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 지난 27일 정례 브리핑에서 "만일 미국이 진짜로 위챗을 금지한다면 우리도 애플 스마트폰을 쓰지 않을 수 있다"고 밝혔다.

미국이 만일 중국 텐센트의 사회관계망서비스(SNS)인 위챗(중국명 웨이신<微信>)에 제재를 가한다면, 애플 역시 큰 타격을 받게 될 것이라고 경고한 것이다.

다음날인 28일 새벽 1시(현지 시간) 자오리젠 중국 대변인은 해당 발언을 자신의 트위터 계정에 업로드했다.

그런데 트윗 마지막에는 'Twitter for iPhone'이라는 표시가 되어 있었다. 해당 트윗을 아이폰을 이용해 작성했다는 사실이 알려진 것이다.

앞서 자오 대변인은 이미 오래전부터 아이폰으로 트위터에 각종 글과 사진 및 영상을 업로드해온 바 있다.

대만 중앙통신사는 중국 누리꾼들이 자오 대변인이 애플 불매에 대한 경고성 발언을 한 이후부터, 자오 대변인이 아이폰을 사용하고 있다는 사실이 다시금 주목받고 있다고 밝혔다.

일부 중국 누리꾼들은 외교부 대변인이, 미중 갈등 와중 본인이 아이폰을 사용하며 불매 운동을 거론하는 것은 적절치 않다는 반응을 보인 것으로 전해졌다.

한편 '중국 공산당의 비공식 대변인' 노릇을 하는 환구시보(環球時報) 후시진(胡錫進) 총편집인은 멍완저우(孟晩舟) 화웨이 부회장 역시 2018년, 미국의 요구로 캐나다에서 체포돼 반미 감정이 들끓던 당시에도 아이폰으로 웨이보(微博·중국판 트위터)를 한다는 사실이 알려져 대중들에게 비판 받은 바 있다.

