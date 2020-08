제주, 도청·시청 24시간 폐쇄…제주 40번 확진자 청사 출입 ‘확인’

제주도 대규모 확산 우려 '비상'

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주 40번 확진자가 제주도청과 제주시청을 방문한 사실이 방역당국의 확인결과 밝혀져 사상초유의 도 청사와 시 청사가 페쇄되는 일이 벌어졌다.

제주특별자치도는 30일 합동브리핑을 열어 제주 40번째 확진자 A씨가 제주도청과 제주시청을 방문한 사실이 드러나 해당 부서를 대상으로 긴급 방역과 함께 24시간 폐쇄 조치했다고 밝혔다.

도에 따르면 A씨는 24일 제주도청 제1별관 건물에 있는 자치행정과 등 6개 부서를 방문했으며, 25일과 27일에는 제주시청 본관 건물에서 총무과 등 모두 9개를 방문한 사실이 CCTV를 통해 확인됐다. A씨는 여러 부서를 다니며 직원들에게 화장품 샘플을 제공하는 방식으로 화장품 판촉 활동을 진행한 것으로 나타났다.

A씨는 앞서 확진 판정을 받은 목사 부부(29·33번)와 지난 23일 같은 시간대에 산방산탄산온천을 이용한 것으로 확인돼 코로나 진단 검사를 통해 확진 판정을 받았다. 특히 A씨는 제주도청과 제주시청 부서를 돌아다니는 과정에 방역 기능이 전혀 없는 이른바 '연예인 마스크'를 착용한 것으로 확인돼 추가 확산 우려를 더욱 키우고 있다.

이에 따라 제주도 방역 당국은 도청과 시청 해당 부서 CCTV를 확인해 밀접 접촉자를 파악하고 있다. 현재 해당 부서들은 24시간(도청 30일 정오까지, 시청 30일 낮 12시 30분까지) 폐쇄됐으며, 해당 부서 직원들은 자택에서 대기 중인 것으로 전해졌다.

배종면 제주도 감염병 지원관리단장은 "CCTV 확인 결과 40번 확진자는 '연예인 마스크'를 착용했는데, 이는 거의 안 쓴 것과 마찬가지"라며 "현재 40번 확진자가 방문한 부서를 대상으로 CCTV를 통해 밀접 접촉자들이 파악되는 대로 진단 검사 대상을 가려 최대한 빨리 정보를 제공하겠다"고 말했다.

이와 함께 제주도는 지난 24일 29번째 확진자 발생 이후 게스트하우스와 산방산탄산온천 등의 집단감염 상황이 이어지자 현재의 역학조사팀을 보강하기로 했다. 앞으로 역학조사팀은 게스트하우스팀과 산방산탄산온천팀으로 나눠 관련 사례들에 집중적으로 대응할 방침이다.

배종면 단장은 "지금까지 확진자들의 사례를 분석해보면 현재로선 지역사회 감염 우려가 없다고 단언할 수 없는 상황까지 이르렀다"며 "도민들께서는 지역사회 감염 가능성이 있을 것으로 보고 조금이라도 몸에 이상 증세가 있으면 가까운 보건소나 선별진료소를 방문해 상담하고 검사를 받아달라"고 당부했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr