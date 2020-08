금융위 "기안기금 실적 저조, 항공사 흑자 등 수요 줄었기 때문"

"대형 항공사 등 다행히 2분기 흑자"

"코로나 추이 등 따라 수요 늘 가능성"

[아시아경제 김효진 기자] 금융위원회가 40조원 규모 기간산업안정기금(기안기금)의 실적 저조 및 이에 따른 실효 논란에 대해 "지원이 필요할 것으로 예상됐던 대형 항공사 등이 다행스럽게도 2분기 중 흑자로 전환되는 등 수요 요인이 줄어든 데 상당부분 기인한다"는 입장을 밝혔다.

금융위는 30일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응과 관련해 시행하는 각종 금융지원 프로그램을 둘러싼 문제제기에 대한 문답 형식의 보도 참고자료에서 이 같이 밝혔다.

기안기금은 코로나19와 관련한 '135조원+α' 규모 금융지원 프로그램에 이어, 대규모 기간산업의 지원하기 위한 '2차 방어선' 격으로 조성됐다. 당장 항공사들이 대상에 들 것으로 관측됐으나 아직까지 '개점휴업' 상태에 머물러 있는 실정이다. 그러자 금융권 안팎에서 '정부의 시장 분석 및 수요예측 실패'라는 식의 비판이 잇따르고 있다.

금융위는 다만 "향후 코로나19 재확산 추이 및 실물경제 상황 변화 등에 따라 기안기금 활용기업이 늘어날 가능성이 있다"고 설명했다.

금융위는 또 소상공인ㆍ중소기업 지원 및 금융시장 안정 프로그램의 여력이 남아있는 만큼 1차 방어선 역할을 할 수 있을 것으로 판단된다면서 앞으로 항공사 등 기간산업 기업의 경영상황이 악화할 경우 기안기금을 통해 적절한 자금지원이 이뤄지도록 하겠다는 구상을 밝혔다.

금융위는 채권시장안정펀드, 저신용 회사채ㆍ기업어음(CP) 매입기구, 협력업체 지원 프로그램 등의 실적 저조 논란에 대해선 "그 존재 자체만으로도 시장불안 심리를 완화하는 데 일정부분 기여했다"고 자평하고 "앞으로 저신용ㆍ취약업종 지원 취지를 달성할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 설명했다.

