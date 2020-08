[아시아경제 정동훈 기자] 일본군 위안부 피해자 이막달(97) 할머니가 별세했다

30일 정의기억연대(정의연)는 이 할머니가 지난 29일 부산에서 별세했다고 밝혔다.

이 할머니는 1923년 경남 하동에서 태어나 17세였던 1940년께 "좋은 곳에 취직시켜 주겠다"며 동행을 강요하는 일본인 2명을 따라갔다가 대만의 위안소에서 일본군 성노예로 피해를 당했다. 해방 후 부산으로 귀국한 이 할머니는 2005년 정부에 피해자로 정식 신고했다. 일본군 위안부 문제 해결을 촉구하는 수요시위에 참가하고 외국에서 자신의 피해를 증언하는 활동을 했다. 이후에는 줄곧 부산에서 거주했다.

한국 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 중 생존자는 17명에서 16명으로 줄었다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr