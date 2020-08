故 최숙현 소속 '경주시체육회' 법 위반 30건·임금체불 4.4억

고용부, 30일 경주시체육회 특별근로감독 결과 발표

응답자 34.5% "최근 6개월 내 괴롭힘 당한 적 있다"

다음 달 전국 지방체육회 30곳 추가로 근로감독 실시

[아시아경제 김보경 기자] 고(故) 최숙현 선수 인권침해 사건이 발생한 경주시 체육회에서 직장 내 괴롭힘 등 총 20건의 노동관계법 위반사항이 적발됐다.

트라이애슬론 감독 김모씨가 최 선수 외에 다른 선수들을 폭행한 사실도 드러났으며, 최근 3년간 체불 임금은 4억4000만원에 달했다.

고용노동부는 경주시 체육회를 대상으로 지난달 10일부터 이달 21일까지 대구지방고용노동청과 포항지청이 합동으로 실시한 특별근로감독 결과를 30일 발표했다.

우선 최 선수 외에도 추가로 폭행 피해를 입은 선수들이 있었는지를 확인하기 위해 전·현직 선수들을 대상으로 조사한 결과, 트라이애슬론 감독 김씨가 다른 선수들에 대해서도 폭행을 행사한 사실이 드러났다.

직장 내 괴롭힘에 대한 설문조사(전 직원 61명 중 29명 참여)에서는 응답자의 34.5%가 최근 6개월 동안 한차례 이상 직장 내 괴롭힘을 당한 경험이 있다고 응답했다.

가해자는 대부분 선임직원이었고, 피해를 당한 후 대부분 혼자 참거나, 주변인에게 알리는 것으로 나타났다.

혼자 참는 이유는 '대응해봤자 해결이 안 되기 때문'이거나 '가해자의 영향력 때문'이라고 응답하는 등 체육계의 조직문화 개선이 시급한 것으로 나타났다.

또한 모든 선수들이 1년 단위 근로계약을 맺고 있는 가운데 연장·휴일근로수당 등 법정수당을 제대로 지급받지 못한 것으로 밝혀졌다.

경주시 체육회는 최근 3년간 전·현직 근로자 78명에게 연장·휴일수당, 연차수당, 퇴직금 등 4억4000여만원을 지급하지 않았다. 근로조건 서면명시 위반 등 기초노동질서도 대체로 지키지 못한 것으로 확인됐다.

고용부는 폭행, 임금체불 등 형사 처벌대상에 대해선 보강 수사를 거쳐 사건 일체를 검찰로 송치할 예정이다. 과태료 부과 처분도 신속히 진행하고 불합리한 조직문화를 개선하도록 권고할 계획이다.

고용부는 전국 지방체육회 중 30곳을 대상으로 다음달 7일부터 29일까지 약 3주간에 걸쳐 추가로 근로감독을 실시한다.

김덕호 고용부 근로감독정책단장은 "이번 경주시 체육회에 대한 감독결과 노동관계법의 사각지대에서 많은 문제점이 노출됐다"고 밝혔다.

그는 "유사한 상황에 처해 있을 것으로 보이는 다른 지방체육회에 대해서도 면밀히 점검해 부당하고 불합리한 조직문화가 있다면 개선될 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr