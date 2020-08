[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 30일 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 파일럿 시스템을 구축하기 위해 외부 컨설팅 사업을 추진한다고 밝혔다.

한은은 이번 사업을 통해 CBDC 업무프로세스와 시스템을 설계해 내년 중 추진 예정인 'CBDC 파일럿 시스템 구축' 사업에 활용할 계획이다.

제한경쟁(총액) 입찰로 진행되며, 낙찰자는 협상에 의한 계약으로 결정된다. 컨설팅 사업자 선정을 위한 제안요청서는 31일 공개되며, 참여하고 싶은 기관은 제안서를 포함한 필요 서류를 한은에 제출하면 된다. 자세한 내용은 한은(www.bok.or.kr) 및 조달청 나라장터(www.g2b.go.kr) 홈페이지를 참조하면 된다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr