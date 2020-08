WTO 사무총장 선출협의 1라운드 시작

유명희 통상교섭본부장, 지지교섭 차 제네바 출국

[아시아경제 문채석 기자]유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장이 세계무역기구(WTO) 사무총장 1라운드 선거 운동을 하기 위해 31일 스위스 제네바로 출국한다.

산업부는 30일 유 본부장이 다음달 7~16일로 예정된 WTO 사무총장 선출 협의 절차 1라운드 선거 운동을 하러 떠난다고 밝혔다.

유 본부장은 제네바 주재 각국 대사들과 접촉하고, 현지에서 각국 통상 장관들과 유선협의를 통해 제1라운드에서 지지를 요청할 계획이다.

산업부에 따르면 WTO는 라운드별로 일정 수의 후보자를 탈락시킨 뒤 최종 단계에서 남은 단일 후보자를 전원 합의방식으로 선출하는 방식으로 사무총장을 뽑는다. 이번 선거에선 총 3개 라운드로 구성된다.

1라운드에선 164개 회원국 대사들이 최대 4명의 선호 후보자를 '트로이카'(일반이사회 의장, 분쟁해결기구 의장, 무역정책검토기구 의장) 앞에서 비공개로 밝힌다. 가장 선호가 적었던 3명의 후보자는 탈락된다.

2라운드에선 남은 5명의 후보 중 회원국당 최대 2명의 선호 후보자를 제시해 최후의 2인을 뽑는다.

마지막 3라운드에서 회원국 당 1명의 선호 후보자를 밝혀 마지막까지 남은 후보자를 전원 합의해 추대한다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr