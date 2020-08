서울시, 유망 스타트업 기술인력 1만명 인건비 500억 투입

1인당 월 100만원씩 5개월간 지원 … 고용안정성 향상 도모

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 앞으로 성장 가능성이 높은 유망 분야 스타트업들에 총 500억원의 예산을 투입한다고 30일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인한 어려움 속에서도 스타트업이 추진중인 기술, 제품 개발 일정에 차질이 없도록 인건비를 지원하고, 동시에 스타트업에 종사하는 기술인력의 고용 안정성을 높이기 위해서다.

특히, 단순 고용지원금이 아니라 민간투자자로부터 투자유치를 받아 기술력과 사업성이 검증된 바이오·의료, 비대면 등 유망기술 분야 스타트업 기술인재의 인건비를 지원하는 '유망기업을 위한 성장 지원금'이다.

지원신청 규모와 잔여예산 등을 고려해 스타트업 중 상시 고용인원 5인 이상 기업을 대상으로 우선 기업당 3명까지, 1인당 월 100만원씩 5개월간 지급하며, 10인 이상~15인 미만 기업의 경우 최대 5명, 15인 이상 기업의 경우 최대 7명까지 인건비를 지원받을 수 있다.

시는 코로나19로 재정적인 어려움이 있는 스타트업에 적기 지원될 수 있도록 신속히 지원하되, 부정수급 등 기업의 도덕적 해이를 방지하기 위해 인건비 지원 후에는 회계법인 등에 의뢰해 부정수급 여부를 상시 조사하고 문제점이 발견되면 지원금을 환수조치하기로 했다.

지원금 신청기간은 9월7일부터 25일까지 19일간 홈페이지(http://www.applyhub.co.kr/support)를 통해 접수받는다. 2020년 6월1일 기준 상시 근로자 5인 이상인 서울 소재 기술 창업 기업이면서 2018년 이후 신기술사업금융회사, 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합 등에서 받은 투자유치 누적금액이 1억~50억원 이내라면 지원금 신청이 가능하다.

중앙정부, 지방자치단체 및 공공기관 인건비 관련 지원사업 수혜 근로자는 지원금 지급대상에서 제외된다.

