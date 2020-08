이낙연, 60% 압도적 승리로 '어대낙' 증명…"코로나 전쟁 승리할 것" (종합)

이낙연 60.77%, 김부겸 21.37%, 박주민 17.85%

李, 수락 연설서 "국가적 위기에 내 임무 분명…코로나 전쟁에서 승리할 것"

최고위원엔 김종민·염태영·노웅래·신동근·양향자 선출

[아시아경제 강나훔 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 전당대회에서 이낙연 의원이 60%대의 압도적 지지를 받으며 신임 당대표로 선출됐다. 최고위원에는 김종민·염태영·노웅래·신동근·양향자 등 5명이 당선됐다.

민주당은 29일 여의도 중앙당사에서 전국대의원대회(전당대회)를 개최한 결과 이 의원이 60.77%의 지지를 받아 김부겸 전 의원(21.37%)과 박주민 의원(17.85%)을 제치고 신임 당대표로 선출됐다고 밝혔다.

이 신임 대표는 당선 수락 연설에서 "국가적 위기에 여러분이 주신 임무는 분명하다"며 "코로나 전쟁에서 승리하겠다"고 밝혔다.

그는 "이 전쟁에서 이기지 못하면 우리는 일상의 평화를 되찾기 어렵다"며 "이 전쟁에 효율적, 체계적으로 강력히 대처하기 위해 현재의 국난극복위원회를 확대 재편하고 그 위원장을 제가 맡겠다"고 했다.

또 "정부와 긴밀히 협력하고 국민의 전폭적 동참을 얻어 이 국난을 더 빨리, 더 잘 극복하도록 노력할 것"이라며 "국민의 생명과 안전을 해치는 불법행위, 불공정행위, 집단이기주의, 가짜뉴스 등에 단호히 대응하겠다"고 했다.

이 신임 대표는 "(코로나19로 인한) 이 고통은 얼마간 커질 것이다. 실업자는 늘고 여러분의 삶은 더 고달파질 것"이라고 했다. 그는 이 대목에서 목이 메인 듯 잠시 울먹이는 모습을 보이기도 했다.

그러면서 "위대한 우리 국민은 방역의 주체라는 각오로 이 전쟁에 동참하고 계시다"며 "우리는 이 국난을 반드시 이겨낼 것"이라고 강조했다.

이 대표는 또 ▲코로나 위기 극복 ▲민생 지원, ▲포스트 코로나 준비 ▲통합의 정치 ▲혁신 가속화 등을 자신에게 주어진 '5대 명령'으로 꼽았다. 그는 "고통에 직면한 민생을 돕기 위한 당정 협의를 조속히 본격화하겠다"며 "기존의 방식을 넘는 추석 민생대책을 시행하겠다"고 말했다.

이 신임 대표는 당 쇄신과 관련해선 "국민 각계각층의 고통을 더 가깝게 공감하고, 더 정확히 대처하도록 쇄신하겠다"며 "유능하고 기민하면서도 국민 앞에 겸손한 정당으로 개선해 가겠다"고 했다. 야권과 협치와 관련해선 "원칙은 지키면서도 야당에 양보할 것은 양보하는 '원칙 있는 협치'에 나서겠다"고 했다.

이 신임 대표와 함께 당을 이끌 최고위원에는 김종민(19.88%) 의원과 염태영 수원시장(13.23%), 노웅래(13.17%)·신동근(12.16%)·양향자(11.53%) 의원이 당선됐다. 가장 많은 득표율을 기록한 김종민 의원이 수석최고위원이 된다.

이날 전당대회 전당대회 결과 전국대의원 투표 45%, 권리당원 투표 40%, 일반당원 여론조사 5%, 국민 여론조사 10%를 합산해 발표됐다. 대의원 투표에선 1만6270명 가운데 1만5081명이 참여, 투표율은 92.69%를 기록했다. 권리당원 투표는 79만6886명 가운데 32만6973명이 참여해 투표율 41.03%로 집계됐다. 이 신임 대표는 대의원·권리당원·당원여론조사·국민여론조사 등 전 부문에서 다른 두 후보보다 앞선 것으로 나타났다.

