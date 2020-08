[아시아경제 이관주 기자] 캐나다 정부의 해외여행객 입국 제한이 9월30일까지 연장된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위한 조치다.

빌 블레어 캐나다 공공안전부 장관은 28일(현지시간) 트위터를 통해 "캐나다로의 해외 여행에 대한 기존 제한을 9월30일까지 한 달 연장했다"고 밝혔다.

이에 따라 캐나다 국민과 영주권자를 포함한 해외 입국자들은 다음 달에도 14일간 자가격리를 해야 한다. 외국인 중 코로나19 유증상자는 캐나다로 입국할 수 없다.

앞서 캐나다 정부는 이달 15일 미국과의 국경 폐쇄를 9월21일까지 연장한 바 있다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 이날 캐나다의 코로나19 누적 확진자 수는12만7358명으로, 9108명이 사망했다.

