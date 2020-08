산행 중 길 잃고 탈진한 20대, 인명구조견이 극적 구조

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 119 인명구조견이 음주 후 산속에서 길을 잃고 헤매던 20대 남성을 구했다.

28일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오전 0시께 부산 해운대구 좌동 장산에서 길을 잃은 A씨가 119에 구조를 요청했다.

A씨는 친구와 술을 마신 뒤 산길로 귀가하다 길을 잃었다.

구조·구급대는 특수구조단 소속 인명구조견인 '충성'과 함께 장산으로 출동했다.

충성과 핸들러는 장산 계곡 일대와 인근 대천공원 등을 수색하다 장산체육공원과 가까운 계곡 부근에서 탈진한 A씨를 신고 1시간여 만에 발견했다.

A씨를 발견한 충성은 '벨지안 말리노이즈' 종으로 작년 전국 인명구조견 경진대회에서 1위를 차지한 바 있다.

부산소방재난본부는 충성 외에도 셰퍼드 종인 '영웅', '유리' 등 구조견 3마리를 훈련시키고 있다.

