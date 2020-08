필리핀 외교부장관 "남중국해 기지 건설하는 中 기업과 관계 끊어야"

[아시아경제 이현우 기자] 필리핀 외교부장관이 미국이 제재하기로 결정한 남중국해에 군사기지를 건설 중인 중국기업들과의 관계를 끊어야한다고 주장했다. 중국과 필리핀 간 영유권 분쟁 가열로 필리핀 정부도 앞선 친중국 노선에서 나와 미국의 대중국 제재에 동참하는 입장을 밝히는 것으로 풀이된다.

28일 테오도로 록신 필리핀 외교부 장관은 CNN 필리핀과의 인터뷰에서 "남중국해에 군사기지를 건설해 미국의 제재를 받게 된 기업들과 관계를 단절할 것을 강하게 권고한다"며 "교통부 등 관계 부처에 그 문제에 대해 요청해야 할 것 같다"고 밝혔다. 이는 필리핀 북부 카비테주에서 추진하고 있는 생글리 포인트 국제공항 건설 사업 1단계에 미국의 제재대상에 포함된 중국 국영기업 중국교통건설(CCCC)의 자회사가 참여하고 있는 상황을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

로드리고 두테르테 대통령 취임 후 친중노선을 표명해온 필리핀의 외교 수장이 미국의 중국기업 제재에 동참해야한다는 주장을 밝힌 것은 이례적인 일로 받아들여지고 있다. 최근 남중국해 일대에서 중국과 필리핀 간의 영유권 분쟁이 가열되는 것과 연관이 있다는 분석이다. 앞서 필리핀 외교부는 중국 해안경비대가 지난 5월 스카보러 암초 인근 해역에 필리핀 어민들이 설치한 어류군집장치(FAD)를 압수한 것에 대해 지난 20일 중국에 항의 문서를 보냈다.

필리핀 정부는 "서필리핀해(남중국해)에서 정기적으로 해양 순찰을 하는 필리핀 군용기를 향해 중국 측이 계속해서 레이다 전파를 쏘는 것에 대해 단호히 반대한다"는 입장을 전달했다. 이에 대해 자오리젠 중국 외교부 대변인은 21일 정례 브리핑에서 "중국 해안경비대는 법을 집행한 것이기 때문에 정상적인 활동"이라고 반박했다.

