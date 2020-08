[아시아경제 이민지 기자] AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 3,135 전일대비 15 등락률 +0.48% 거래량 41,188 전일가 3,120 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-25일AJ네트웍스, 윤규선·이현우 각자 대표 체제로 전환AJ네트웍스, 주가 3255원.. 전일대비 -3.12% close 는 메디치인베스트먼트가 보유한 AJ파크 주식 146만8505주(44.9%)를 673억원에 취득했다고 28일 공시했다. 취득 후 지분 비율은 100%다. 회사 측은 “자회사 지배력 강화와 경영효율성을 높이기 위해 지분을 취득했다”고 밝혔다.

