구례군, 수해복구·저소득층 지원 물품·성금 기탁 이어져

‘한우’ 기술 공감 회원 일동, 구례군 호우피해 한우농가에 물품 기탁



간문초등학교 제52회 동창회, 구례군 간전면에 200만 원 성금 전달

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 ‘한우’ 기술 공감 회원들이(운영장 고방구) 28일 호우피해를 입은 한우농가에 2750만 원 상당의 물품을 맡겼다고 밝혔다.

지난 7일~8일 집중호우 및 섬진강 홍수로 피해를 입은 구례군 한우농가의 어려움을 언론매체를 접한 전국의 밴드회원들이 성금을 모금해 한우 사육에 필요한 물품인 배합사료, 톱밥, 사일리지, 환풍기 등을 호우피해 한우농가에 지원해 달라며 구례군에 전달했다.

더불어 수해복구가 조속히 완료돼 축산농가 등 이재민이 하루빨리 안정을 되찾을 수 있기를 바란다고 말했다.

김순호 군수는 “어려운 시기에 호우피해를 입은 우리군 한우농가에 도움을 주어 감사하다”며 기탁해주신 물품이 한우농가에 큰 도움이 될 것이라고 말했다.

해당 물품은 호우피해 한우농가(47호)에 전달했으며, 기탁 물품을 전달받은 한우농가들은 한우 사육 물품을 제공해준 ‘한우’ 기술 공감 밴드 회원들에게 고마운 마음을 전했다.

‘한우’ 기술 공감 밴드는 SNS를 활용해 실시간으로 영농 기술을 알려주는 ‘농림축산식품부 기술 SNS 컨설팅 지원 사업’을 위해 만들어진 밴드다.

전국의 한우사육농가, 농림축산식품부, 농·축협 관계자들 7천3백여 명이 가입해 한우 사육기술을 활발히 공유하고 있다.

또한, 간문초등학교 제52회 동창회(회장 정종윤)은 지난 27일 간전면사무소를 방문해 생활이 어려워 도움이 손길이 필요한 저소득층 이웃을 써달라며 성금 200만 원을 맡겼다.

정종윤 간문초 동창회장은 “생활이 어려운 면민들에게 조금이나마 도움이 됐으면 하는 마음에서 성금을 기탁했으며, 우리의 성금이 따뜻한 위로가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

김용헌 간전면장은 “어려운 상황에 뜻깊은 기부를 받게 되어 감사의 말씀을 드리며, 힘든 시간을 보내고 있는 간전면 저소득가구에 잘 전달하겠다”고 감사의 말을 전했다.

