[아시아경제 금보령 기자] 메디포럼제약 메디포럼제약 047920 | 코스닥 증권정보 현재가 6,860 전일대비 390 등락률 +6.03% 거래량 2,071,893 전일가 6,470 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 자! 임상실험에서 좋은 결과! 드디어 나오기 시작했다!!장기지속형 주사제 개발속도UP! 제대로 밀어붙여!!14조 6000억 시장에서 세계최초 개발? 거기다가 독점까지? close 은 재무구조 개선을 위한 기존대출 상환 및 운영자금을 위해 단기차입금 29억원 증가를 결정했다고 28일 공시했다.

