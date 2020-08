[아시아경제 이민지 기자] 우리종금 우리종금 010050 | 코스피 증권정보 현재가 552 전일대비 1 등락률 +0.18% 거래량 1,020,210 전일가 551 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 이번주에는 꼭 잡아야할 '반도체 관련주' 우리종금, 1Q 영업익 145억…전년比 4%↑【전문가추천】 이때 사면 '수익 10배', 2차전지주 관련 정보 close 은 28일 운영자금 조달을 위해1000억원 규모로 유상증자를 결정했다고 공시했다. 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 신주발행예정주식수는 2억주다.

예정발행가는 500원, 주당 신주배정 주식은 0.2694주다. 신주배정기준일은 오는 9월 17일이고, 상장 예정일은 오는 11월 17일이다.

