文대통령 "3단계는 2단계 격상효과 지켜보고 신중히 검토해야" (종합)

국립중앙의료원 방문, 코로나19 수도권 병상 점검…중증환자 병상 관리, 신속한 치료 당부

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)'과 관련해 사회적 거리두기 3단계 격상은 2단계 격상효과를 지켜본 뒤 신중히 검토해야 한다는 뜻을 밝혔다.

문 대통령은 28일 서울 국립중앙의료원과 '코로나19 수도권 병상 공동 대응 현장'을 방문한 자리에서 이렇게 말했다. 문 대통령은 "2단계 격상 효과가 나타나는 데도 며칠의 시간이 걸린다"면서 "많은 국민들은 긴장하면서 정부 방역조치에 협조하고 있고 스스로 외출을 자제하고 있다"고 말했다.

정기현 국립중앙의료원 원장은 3단계 격상 문제와 관련해 "단계를 높이는 것은 나라의 중환자 치료 시스템이 제대로 돼 있느냐는 부분과 비의료적 측면이 같이 고민돼야 할 일이지, 확진자 수만 갖고 하는 건 아니라는 것이 보편적인 전문가 의견"이라고 설명했다.

정 원장은 "현재 우리는 다른 나라처럼 1만명 이상, 수천명 이상에서도 락다운을 생각하지 않고 있다"면서 "사회적 합의 속에 이뤄질 문제이지 단순히 확진자 수로만 해야 될 문제는 절대 아니다"라고 강조했다. 3단계 격상은 종합적으로 판단해야 한다는 의미다.

이는 2단계 격상효과를 지켜본 뒤 신중히 검토해야 한다는 문 대통령 의견과 맥을 같이하는 부분이다.

문 대통령은 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 증가하면서 병상 부족에 대한 우려가 커지고 있는 부분에 주목했다. 주영수 국립중앙의료원 기조실장은 "그렇게 급격히 증가하는 것은 아닌듯 하고 현재 상황으로는 관리 가능한 수준으로 가고 있는 것이 아닌가 하는 판단이어서 현재 가용한 병상 안에서 무리없이 운영하는 방안으로 진행 중인 상황"이라고 설명했다.

이창준 중앙사고수습본부 환자병상관리반장은 "일반병상 문제는 생활치료센터나 일반관리 능력을 키우면 상당 수준으로 어느 정도 해소되지 않을까 생각한다"고 말했다.

이창준 환자병상관리반장은 "중증환자 병상 확보 문제는 병상 문제보다는 중환자를 볼 수 있는 전문의, 중환자 간호사가 절대적인 숫자로 부족하다"면서 "인력 부족이 더 큰 문제"라고 설명했다.

정기현 원장은 중증환자가 치료도 받지 못하고 사망했다는 주장에 대해 신중한 접근을 당부했다. 그는 "일반화해서 얘기하는 것은 전체 체계를 곡해시킬 수 있다"면서 "방역과 진료체계가 잘 연결돼서 촘촘히 망을 짜고 있기 때문에 너무 확대 해석하는 것은 온당치 않다"고 말했다.

문 대통령은 "중증환자는 기준에 해당되면 최우선적으로 중증환자 병상으로 이송되도록 해서 제대로 치료받을 기회를 갖지 못한 채 돌아가시는 일은 없도록 해달라"고 당부했다. 고은실 중앙응급의료상황실장은 "환자 분류 및 신속한 병상 배정이 현재 남아있는 병상을 효율적으로 활용하는 데 중요한 첫 단추이기 때문에 그 부분을 신경쓰고 있다"고 답변했다.

고은실 실장은 "생활치료센터에서 악화되는 경우에는 즉각 이송이 가능하도록 연계 병원을 지정해 놓고 있다"면서 "혹시라도 수용이 어려운 최중증 환자인 경우 병원 간 전원이 가능하도록 전원 지원 상황실을 운영하고 있다"고 덧붙였다.

한편 문 대통령은 수도권 코로나19 공동대응 상황실로 이동해 현지에 파견된 공무원들을 격려했다. 문 대통령은 "벌써 7개월이 넘는 긴 시간 동안 코로나와 전쟁하고 있는데 그동안 너무 수고들을 많이 해주셨다"면서 "빨리 상황을 수습하고 안정된 단계로 만들어가야겠다"고 말했다.

