부산 ‘북항재개발 2단계 사업’ 돛 펼쳤다

부산시, 27일 사업자 협상단 첫 회의 … 북항 2단계 사업은 시민주도로 추진



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 북항재개발 2단계 사업 시행자 대표로 사업자 측 협상단을 구성해 지난 27일 부산국제여객터미널 전시컨벤션센터 컨퍼런스홀에서 첫 협상단 회의를 가졌다.

사업자 측 협상단은 부산시 도시균형재생국장 등 11명과 실무반 14명으로 구성된다.

이날 회의에는 박성훈 부산시 경제부시장, 김광회 부산시 도시균형재생국장, 김성범 해양수산부 항만국장, 전찬규 부산항만공사 항만재생사업단장, 김백용 한국토지주택공사 부산울산지역본부장, 성두경 부산도시공사 미래전략실장 등이 참석했다.

향후 대정부 협상은 ‘개발계획, 재무계획, 운영계획’ 등 3개 분야로 ▲북항 2단계 개발 방식 ▲정부 계획과의 비교 분석 ▲원도심과의 상생발전 계획 ▲2030 부산세계 박람회와의 연계 계획 ▲재원조달계획 등에 대해 진행될 예정이다.

부산시는 북항재개발 2단계 사업에 그동안 고질적인 문제였던 도심과 바다와의 단절을 극복하기 위해 산복도로 지역인 초량축·수정축까지 개발구역에 포함했으며, 북항 1단계 사업에서 논란이 됐던 난개발을 최소화하기 위해 공공시설 비율을 정부안 45%에서 51%로 확대했다.

부산시는 부산 미래 100년을 내다보는 밑그림을 시민과 함께 추진하기 위해 ‘북항재개발 범시민추진협의회(가칭)’를 구성해 각계각층의 다양한 의견을 사업계획에 반영한다는 방침이다.

또한 북항재개발 2단계 사업 온라인 공청회를 열어 협상 단계부터 시민 의견을 사업내용에 담을 예정이다.

박성훈 부산시 경제부시장은 이날 회의에서 “부산의 100년 미래를 열어갈 북항재개발이 시민들이 원하는 방향으로 추진될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

박 부시장은 “부산대개조의 핵심인 북항재개발 사업의 차질 없는 추진을 위해 사업자 측 협상단의 역할이 무엇보다 중요하다. 향후 부산시는 사업시행자 대표로 행정적 역할뿐만 아니라 국내외 투자유치까지 사업 전반에서 주도적 역할을 해나가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr