현대건설, '힐스테이트 고덕 스카이시티' 견본주택 개관

현대건설은 경기 평택시 고덕국제화계획지구 Ebc-1블록에 공급하는 주거복합단지 '힐스테이트 고덕 스카이시티'의 견본주택을 28일 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 밝혔다.

힐스테이트 고덕 스카이시티는 지하 2층~지상 49층 3개동 규모로 지어지는 초고층 단지다. 아파트는 665가구로, 전용면적별로 ▲76㎡ 172가구 ▲84㎡ 256가구 ▲90㎡ 228가구 ▲94㎡A 1가구 ▲94㎡B 1가구 ▲101㎡ 2가구 ▲106㎡ 5가구로 구성된다.

단지는 주거복합건물임에도 4베이, 5베이의 판상형 설계를 적용한 점이 눈에 띈다. 76㎡의 경우 4베이 판상형 구조로 설계돼 채광과 전망을 극대화했다. 현관에는 시스템 선반을 갖춘 현관 창고가 배치되며 주방과 연결된 발코니에도 시스템 선반이 설치돼 넉넉한 수납이 가능하다. 드레스룸에도 창문을 설치해 통풍성을 높였다. 84㎡는 현관 창고와 복도 팬트리를 설치해 수납공간을 극대화했다. 90㎡는 알파룸을 제공해 서재, 가족실 등 입주자 취향에 따라 다양하게 활용할 수 있도록 고려했다.

일부 최상층에서는 펜트하우스도 선보인다. 101㎡형과 106㎡이 대상으로 침실 5개, 욕실 3개, 거실, 주방 등으로 구성된 복층형으로 설계된다. 현관에서 바로 상층으로 진입할 수 있도록 계단이 배치되고 상층에는 별도의 화장실과 침실이 있어 세대 분리도 가능하다.

단지 지하 1층~지상 3층에는 연면적 6만521㎡ 규모 상업시설 '어반그로브 고덕'이 조성된다. 테마가든과 4개의 이색 스트리트가 복합된 테마형 빌리지몰 콘셉트로 조성된다.

입지여건도 좋은 편이다. 고덕국제신도시 2단계 개발사업의 핵심인 행정타운이 단지 바로 앞이며 중심상업지구도 맞닿아 있다. 고덕신도시 2단계 사업은 내년 준공예정이어서 입주와 동시에 다양한 편의시설을 바로 이용할 수 있다. 인근에 삼성반도체 평택캠퍼스 1공장이 위치해 있어 수요가 풍부하고 2공장은 현재 공사 마무리 단계다. 3공장도 이르면 9월부터 착공에 들어갈 예정이다.

다음달 7일 특별공급에 이어 이튿날 1순위 청약을 받는다. 견본주택은 평택시 소사동 산 2-8에 마련돼 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr