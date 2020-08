롯데마트, 투뿔넘버나인 등급 한우 30% 할인 판매

'투뿔넘버나인 등심(100g)' 가격 1만2040원, 전점 판매



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데마트가 다음달 2일까지 전 점에서 한우 최고등급인 투뿔넘버나인 1++(9) 한우를 판매한다. 해당 기간동안 엘포인트 회원 대상으로 최대 30%할인 행사를 진행한다. '투뿔넘버나인 등심(100g)' 가격은 1만2040원이다.

투뿔넘버나인 등급이란 한우 1++등급(7·8·9) 중에서도 최고 등급을 말한다. 롯데마트는 지난해 12월 한우 등급제가 개편된 후, 올 3월부터 투뿔넘버나인을 출시해 판매 중이다. 행사에는 롯데마트의 우수 축산물 브랜드인 지리산순한한우, 강원한우의 투뿔넘버나인 한우와 더불어 국내 최대 한우 경매처인 농협음성축산물 공판장에서 롯데마트가 직경매한 투뿔넘버나인 한우로 준비했다.

최용석 롯데마트 축산 상품기획자는 "최근 홈캉스 및 캠핑에 대한 수요가 늘어나면서 한우 수요가 증가하고 있다"면서 "한우 최고등급인 투뿔넘버나인을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

