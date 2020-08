양준일 "보톡스 맞지 않기, 팬들에 대한 예의 아니야... 쌍꺼풀 수술도 했어"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 양준일이 보톡스와 쌍꺼풀 수술을 한 사실을 고백했다.

27일 방송된 KBS 쿨FM '윤정수 남창희의 미스터라디오'에는 양준일이 출연해 신곡 '로킹 롤 어게인'(Rocking Roll Again)에 대한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 양준일은 신곡 로킹 롤 어게인에 대해 "어떻게 다시 뛸 수 있는지에 대한 의미를 담았다"라고 말했다.

이어 "다시 가수 활동을 하리라 전혀 예상 못 했다. 지인이 이런 일 이뤄질 거라 했어도 웃었을 거다. 불가능한 얘기라 생각했다"라며 "요즘 록의 느낌이 많이 사라졌다. 음악은 다양해졌지만 록이 없어졌다. 옛날처럼 달리는 느낌을 살리고 싶었다"라고 설명했다.

그러면서 "유튜브에서 옛날 무대가 재조명됐을 때도 원하지 않았다"라며 "이제서야 조용히 살아가고 있는데 재조명되며 다시 대중의 관심을 받는 게 사실 두려웠다"라고 고백했다.

또한 양준일은 여전히 자기관리를 하고 있냐는 질문에 "운동을 전혀 안 하는 건 아니고 스트레칭과 다리 운동은 한다"라며 "예전에 다친 어깨 탓에 윗몸 일으키기, 어깨 운동은 잘 못 한다. 팔 운동 하는 건 양손을 들어 빨래 쥐어짜듯 비트는 게 전부다. 잔근육을 자극하는 자세다"라고 설명했다.

이어 진행자 남창희가 "양준일 팬들이 양준일이 안 했으면 하는 것으로 '생방송 하지 않기', '셔츠 꽉 낀거 입지 않기', '빵모자 쓰지 말기', '보톡스 맞지 않기' 등이 있다. 이 중에 지키기 어려운 게 있냐"라고 물었다.

이에 양준일은 "보톡스 안 맞는 건 팬들에 대한 예의가 아닌 것 같다. 이건 지키기 어려울 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 윤정수는 "보톡스는 예뻐지려고 맞는 게 아니다. 자신감이다. 나 자신이 예전으로 돌아가는 느낌이 든다"라고 덧붙였다.

또한 양준일은 성형 수술을 한 사실도 언급하며 "2집 활동 중간에 쌍꺼풀 수술을 했다. 미국에서 했다"라고 전했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr