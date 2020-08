[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 김나영이 아들과 함께 산책길에 나섰다.

27일 김나영은 인스타그램에 "이준아 나중에 꼭 물어봐줘. 저때는 왜 사진마다 저렇게 마스크를 쓰고 있었냐고"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 김나영이 둘째 아들 이준이와 함께 마스크를 쓰고 골목을 산책하는 모습이 담겼다.

한편, 두 아들의 엄마인 김나영은 현재 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'로 팬들과 소통하고 있다.

