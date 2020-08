[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 27일 오후 태풍 ‘바비’로 인한 사고 발생지역과 안전사고 우려지역 돌며 재발 방지를 위한 안전사고 예찰활동에 나섰다.

채 구청장은 강풍으로 인한 옥상 판넬 낙하로 정전사고가 발생했던 신길5동 지역주택조합 사업 추진지역을 방문해 정전 복구 상황과 판넬 정비 현황을 점검했다.

이후 우신초등학교 방음벽 계량공사 현장을 찾아 안전사고에 대비한 철저한 사전 예방조치와 위험요소 제거에 철저할 것을 당부했다.

채 구청장은 빈틈없는 현장점검과 선제적 대응으로 재난사고 예방과 피해복구에 최선을 다하겠다고 전했다.

