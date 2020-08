[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 서울 광화문 집회 대구 참가자들을 인솔하고도 방역조사에 협조하지 않은 목사의 소속 교회에 대해 경찰이 압수수색을 실시했다.

27일 대구지방경찰청에 따르면 지능범죄수사대는 이날 오후 4시부터 2시간가량 대구 동구의 한 교회에 수사관 10여명을 보내 압수수색을 실시, 관련 증거를 확보했다.

이 교회 목사는 지난 15일 광화문 집회 전세버스 인솔자 42명 중 1명으로, 교인들을 동원하고도 대구시의 역학조사 협조 요청을 받아들이지 않으면서 감염병예방법 위반 혐의로 지난 24일 대구시로부터 고발당했다.

경찰 관계자는 "대구시 행정명령을 위반한 데 따른 압수수색이었다"며 "조만간 목사를 불러 조사할 계획"이라고 전했다.

