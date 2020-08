인권위, 이해찬 민주당 대표·당직자들에 "장애인인권 교육 실시하라"

[아시아경제 정동훈 기자] 장애인 비하 발언을 한 더불어민주당 이해찬 대표와 민주당 당직자들에게 국가인권위원회가 '장애인 인권교육'을 실시하라고 권고했다고 27일 밝혔다

인권위는 이같이 밝히며 "정치인에 의한 장애인 비하 발언이 반복되고 있지만 개선되지 않았다"며 "정치인의 사회적 지위와 영향력으로 해당 비하 발언이 사회에 큰 영향력을 미칠 수 있고, 장애인 당사자들에게 모욕감을 줄 뿐만 아니라 인간으로서 존엄과 가치를 침해할 우려가 있는 점 등을 고려했다"고 설명했다. 인권위는 장애인에 대한 비하 발언이 반복되지 않도록 더불어민주당에 재발방지책을 마련하라고도 함께 권고했다.

앞서 이 대표는 교통사고로 척수장애인이 된 '영입 인재 1호' 최혜영 강동대 교수에 관해 올해 1월 15일 민주당 공식 유튜브 채널에서 언급하면서 "선천적 장애인은 의지가 약하다고 한다"고 발언한 바 있다. 전국장애인차별철폐연대는 이 대표의 발언이 장애인에 대한 차별 행위라고 주장하며 올해 1월 인권위에 차별 시정을 요구하는 진정을 제기했고 인권위는 최근 이 같은 권고 결정을 의결했다.

