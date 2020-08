[아시아경제 김효진 기자] 양지사 양지사 030960 | 코스닥 증권정보 현재가 9,240 전일대비 20 등락률 +0.22% 거래량 4,981 전일가 9,220 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 6월 22일 코스닥, 9.61p 오른 751.64 마감(1.30%↑)[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일양지사, 가산동 토지 및 건물 1700억원에 양도 close 는 주당 50원의 결산배당을 실시한다고 27일 공시했다.

시가배당율은 0.48%이며 배당금총액은 6억8680만원, 지금 예정일은 오는 10월23일이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr