'뮬란', 코로나19 확산으로 개봉 연기

다음 달 10일에서 17일로 변경

배급사 월트디즈니컴퍼니코리아는 영화 ‘뮬란’의 개봉일을 다음 달 10일에서 17일로 변경한다고 27일 전했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행 때문이다. 관계자는 “코로나19가 재확산한 현 상황을 고려해 내린 조치”라고 했다. 국내 코로나19 신규 확진자 수는 지난 17일부터 매일 200명 이상 발생하고 있다. 이 영화는 애초 3월 27일 개봉할 예정이었으나 코로나19 확산으로 개봉을 수차례 미룬 바 있다. 북미에서는 아예 극장 개봉을 포기했다. 내달 4일 자사 온라인 동영상 스트리밍 서비스인 ‘디즈니 플러스’를 통해 공개한다. ‘뮬란’은 1998년 개봉한 동명 애니메이션의 실사판이다. 용감하고 지혜로운 뮬란이 가족을 지키고자 여자임을 숨기고 병사가 돼 역경에 맞서는 이야기를 그린다. 유역비, 이연걸, 공리, 견자단 등이 출연했다. 메가폰은 니키 카로 감독이 잡았다.

