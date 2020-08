염태영 수원시장 "문재인 정부 까기 몰두 안철수대표 안쓰럽다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 공공의대생 추진에 대해 현대판 음서제라고 비판한 안철수 국민의당 대표를 향해 '문재인 정부 까기'에만 몰두하는 모습이 안쓰럽다며 직격탄을 날렸다.

염 시장은 26일 페이스북을 통해 "'국립공공보건의료대학(공공의대) 설립ㆍ운영에 관한 법률안'에 대해 안철수 대표는 '현대판 음서제'라고 비판했다"며 "의사로서 전문가다운 말씀이고, 그 점은 이후에 좀 더 차분히 살펴보겠지만 지금 (2차 총파업)상황에서 음서제 문제가 시급한지 묻지 않을 수 없다"고 반문했다.

그는 그러면서 "(정치인의)모든 발언에는 때가 있다고 생각한다"며 "아무리 문재인 정부가 밉다고 당장 국민들의 걱정 1호가 의사 파업인데, 그저 '문재인 까기' 에만 몰두하는 듯한 안 대표가 안쓰럽다"고 개탄했다.

또 "제가 안 대표라면 거리에 나가 파업하는 후배들을 설득해서 우선 제자리로 돌리는 일을 하겠다"며 "그래야 국민들은 지난 번 대구에서 코로나19 폭발 시 봉사하던 모습이 (거짓이 아닌)진정한 모습이라고 생각하게 될 것"이라고 충고했다.

염 시장은 나아가 "의사들의 파업은 국민의 생명을 담보로 한다는 점에서 국민들로부터 큰 비판을 받고 있다"며 "노동자들은 자기 목숨을 걸고 투쟁하는데, 의사들은 국민 목숨을 걸고 투쟁한다는 비아냥이 들리지 않느냐"고 따져 물었다.

그는 아울러 "안 대표는 지금의 이 심각한 코로나 비상 상황에서 의사들이 파업하는 게 우선이라고 보느냐"고 다시 묻고 "그것부터 밝히고 '대통령까기'를 이어가라"고 직격탄을 날렸다.

앞서 안 대표는 25일 페이스북을 통해 시ㆍ도지사와 시민단체의 '공공의대생 추천' 논란에 대해 "이제 대놓고 (문재인 정부가)불공정 사회를 지향하겠다니 뻔뻔함이 도를 넘어 기가 막힐 지경"이라고 했다.

또 "최소한 의 추천 자격을 갖추기 위한 가짜 표창장, 허위 인턴 증명서, 나이롱 봉사확인서를 찍어내는 기계가 총동원될 것"이라며 "현대판 음서제를 대놓고 제도화하겠다는 정부, 그야말로 부정비리의 제도적 합법화"라고 주장했다.

그는 그러면서 "이런 짓까지 해서 정의와 공정을 무너뜨리고 자기 자식들만을 위한 신분 상승의 사다리를 만들겠다는 발상을 당장 때려치우라"고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr