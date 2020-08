[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 26일 밤 서쪽 해상으로 태풍 ‘바비’가 지나갈 것으로 예상되는 목포 북항에 밧줄로 선체를 고정한 어선들이 늘어서 있다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr