농식품부 장관, 태풍 '바비' 북상 대비 긴급점검회의 개최

[세종=아시아경제 김현정 기자] 김현수 농림축산식품부 장관은 26일 농업재해대책상황실에서 제8호 태풍 ‘바비’ 북상에 대비한 농업부문 대응상황을 점검하고 태풍 이후 사후조치 긴급점검회의를 개최했다.

김 장관은 오랜 장마로 취약해진 지반, 농업용 시설 상황 등을 고려해 태풍 종료시까지 특별한 대비태세를 유지할 것을 강조하고 지난 호우피해를 입은 배수장 및 농업용저수지 복구상황, 낙과피해 최소화를 위한 과수원 및 비닐하우스 시설관리, 농촌 태양광 안전관리 상황, 아프리카돼지열병(ASF) 방역 강화 등 각 부문별 사전대비 상황을 재점검했다.

아울러, 산사태 우려지역, 수리시설 주변지역 등에 대한 사전주민안전조치, 태풍 위험지역 야외활동 자제 안내 등 농업인 피해 예방에 최선을 다할 것을 지시했다. 태풍 종료 후 신속히 피해상황을 파악하고 필요한 응급복구 방안을 미리 준비하여 지체없이 추진해 줄 것을 당부하기도 했다.

농식품부는 지난 23일 이후 농진청, 산림청, 지자체, 농어촌공사, 농협 등과 함께 농업부문 피해예방 대책기간으로 정해 사전대비를 추진해왔다. 앞선 25일에는 이재욱 차관을 비롯한 실장, 국장급 주요간부들이 태풍 주요경로에 있는 전남북, 충남, 경기 지역의 수리시설, 과수원 및 농축산 시설, 가축 방역상황 등의 현장점검을 실시한 바 있다.

