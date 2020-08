[아시아경제 이민지 기자] 범양건영 범양건영 002410 | 코스피 증권정보 현재가 7,360 전일대비 10 등락률 +0.14% 거래량 1,656,100 전일가 7,350 2020.08.26 13:59 장중(20분지연) 관련기사 범양건영, 주가 6650원 (4.07%)… 게시판 '북적'범양건영, 1409억 규모 타법인 채무보증 결정범양건영, 커뮤니티 활발... 주가 3.33%. close 은 주식회사 커미더스로부터 구미 공동주택 신축공사를 수주했다고 26일 공시했다. 계약금액은 941억원으로 지난해 말 기준 매출액 대비 34%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr