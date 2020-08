부·울·경 경제계, ‘가덕 신공항’ 건설 촉구 공동성명

김해공항 확장안 검증 지체로 골든타임 놓치고 있어

동남권 미래 위해 처음으로 가덕도 신공항 공식화

가덕신공항, 동북아 복합물류거점으로 이끌 것

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산·울산·경남 경제계가 부·울·경 신공항 입지로 ‘가덕도’를 내세우며 정부의 김해공항 확장안 취소를 강력하게 촉구했다.

부산상공회의소(회장 허용도)는 26일 울산상공회의소(회장 전영도), 경상남도상공회의소협의회(회장 한철수)와 공동으로 국토부의 김해공항 확장안 취소와 가덕신공항 건설을 촉구하는 성명을 발표했다.

공동성명 발표는 부·울·경 경제계가 지난 7월 22일 부·울·경 신공항의 조속한 건설을 촉구하는 성명을 발표한 데 이어 총리실의 검증결과 발표가 늦어지고 있는 상황에 대해 지역 경제계의 명확한 입장을 전하기 위해 마련됐다.

공동성명에서 부·울·경 경제계는 당초 예상과는 달리 국토부의 무리한 수정안 제출 등으로 인해 최종검증 단계에서 많은 시간이 지체되고 있는 만큼 동남권 미래를 위한 골든타임을 놓치지 않기 위해서는 총리실의 검증결과 발표 때 가덕신공항 개선안에 대한 검토와 발표도 함께 이루어져야 한다고 주장했다.

이미 김해공항 확장안은 안전, 소음, 확장성, 경제성 등에서 많은 문제점을 노출했고, 그동안 분야별 전문가들의 철저한 검증을 통해 부·울·경이 마련한 가덕신공항 건설 안이 최적의 대안임을 강조한 것이다.

경제인들은 현재 김해공항은 도심공항으로서 가지고 있는 구조적·태생적 한계에 봉착해 있는 상황이라고 진단하고 확장안에 대해 불가 입장을 명확히 했다.

가덕신공항은 해상공항으로 24시간 안전하게 운영할 수 있을 뿐만 아니라 기존산업의 첨단화, IT?바이오와 같은 신성장산업 유치 및 대규모 항공화물 특화단지 조성 등 중소기업 육성 터전을 마련하고 환적화물 증대에도 크게 기여할 것으로 보고 있다.

또한 가덕신공항은 장기적으로 신북방시대에 대비해 부산신항과 유라시아 철도 연계를 통해 부·울·경을 동북아 복합물류거점으로 도약시켜 줄 것이라고 주장했다.

부산상의 허용도 회장은 “김해공항 확장안은 여러모로 부적합하다는 것이 전문가와 언론을 통해 밝혀진 상황에서 결과 발표가 지체되고 있는 상황이 매우 안타깝다”고 말했다.

허 회장은 “동남권 백년대계를 위한 관문공항 건설의 골든타임을 놓칠 수 없는 만큼 김해공항 확장안 폐기 이후 불필요한 입지선정 절차를 줄이기 위해서라도 총리실의 최종검증 결과발표 시 부?울?경이 함께 제시하고 있는 가덕신공항 개선안에 대한 검토결과도 함께 발표해 줄 것”을 재차 요청했다.

