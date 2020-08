경찰, 강남 한복판 여성 7명 '묻지마 폭행' 30대 구속 송치

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남 일대에서 일면식도 없는 여성 7명을 이유 없이 폭행한 30대 남성이 구속 송치됐다.

서울 강남경찰서는 26일 상해 혐의를 받는 권모씨를 기소 의견으로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.

권씨는 이달 8일 오전 0시 40분께 강남 논현역 인근 한 대로변에서 택시를 기다리던 여성의 얼굴을 때리고 달아난 혐의를 받는다. 권씨는 당시 도주하던 길에 마주친 또 다른 여성도 폭행한 것으로 조사됐다. 경찰 추가 조사 과정에서 그는 두명의 여성 외에도 5명의 피해자가 더 있다는 사실이 드러났다.

경찰은 "불특정 다수의 여성들만을 상대로 폭행을 가한 점 등 사안이 중하다"며 권씨에 대해 구속영장을 신청했다. 서울중앙지법 최창훈 영장전담 부장판사는 "범죄 혐의가 소명되고, 사안의 중대성 등에 비춰 구속 사유(도망할 염려)도 인정된다"며 지난 구속영장을 발부했다.

