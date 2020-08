위메프, '입짧은햇님'과 소상공인 상품 홍보 나서

김부각, 젓갈 등 18개 우수 소상공인협동조합 식품 선정

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 유튜브 크리에이터 '입짧은햇님'과 소상공인협동조합 우수 제품을 시식하는 라이브 방송 '어디까지 팔아봤니 시즌 2'를 진행한다고 26일 밝혔다.

방송은 이날부터 10월 28일까지 매주 수요일 오후 10시(추석 연휴 제외)에 진행된다. 총 7회에 걸쳐 18개 소상공인협동조합 상품을 소개할 계획이다. ▲남원김부각협동조합 김부각 ▲밥애반찬협동조합 현미누룽지 ▲남쪽창고농수산물협동조합 활전복 ▲강경젓갈협동조합 젓갈 ▲삼막골유가공협동조합 수제요거트 ▲쿡솜씨협동조합 알고니탕 등 위메프와 소상공인협동조합이 엄선한 우수 식품을 선보인다.

위메프는 매 회차 라이브 방송 시간 중 해당 상품을 구매하는 고객에게 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 상품별 구매 후기를 남긴 고객에게는 추첨을 통해 현금 50만원을 증정하는 이벤트도 진행한다. 판매 활성화를 위한 할인쿠폰 및 이벤트 관련 비용은 모두 소상공인시장진흥공단과 위메프에서 지원한다.

방송은 위메프 홈페이지와 앱, 입짧은햇님 유튜브 채널에서 시청 가능하다. 라이브 방송 시간 외에도 위메프에서 '어디까지 팔아봤니 시즌2' 제품을 한 곳에서 만나볼 수 있다. 김유오 소상공인시장진흥공단 본부장은 "소상공인 판로의 온라인화가 중요한 과제로 떠오르고 있다"며 "소상공인의 온라인 유통 플랫폼 진출을 도와 온라인 판로와 고객 접점을 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

