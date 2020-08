도심 유휴부지 활용해 택배 물류시설 만든다

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 공공 유휴부지를 통한 주택 공급뿐만 아니라 생활물류시설로의 활용방안도 적극 검토한다.

국토교통부는 최근 온라인 유통시장 확대 및 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 생활물류 수요가 급증하는 가운데 높은 땅값과 입지 규제 등으로 신규 공급이 정체돼 있는 도시 물류시설 확충을 위해 공공기관 등이 보유·관리 중인 유휴부지를 공급한다고 26일 밝혔다.

국토부는 앞서 물류시설 확충과 관련해 생활물류 기업들의 어려움을 덜고 비대면 서비스 활성화를 지원하기 위해 지난 6월 지방자치단체·공공기관·물류업계 등이 참여하는 '생활물류 협의체'를 구성했다. 이후 공공기관이 관리 중인 수도권 내 유휴부지에 대한 현황조사를 벌여 도시철도 차량기지(10곳) 및 지하역사(4곳), 광역·일반철도 역 유휴지(10곳), 고속도로 고가교 하부(3곳) 등 총 29곳, 13만㎡ 규모의 장기 미사용 부지를 발굴해냈다.

국토부는 공공기관과 함께 29개 유휴부지를 대상으로 물류업계 수요조사, 진입도로 개설 상황 등 부지 여건에 대한 확인을 거쳐 즉시 활용이 가능한 부지는 올해 안에 공급한다는 계획이다. 진입도로 설치, 부지 정리 등 추가 기반시설 조성이 필요한 공공 유휴부지는 내년부터 단계적으로 공급할 방침이다.

대상 부지는 업계 수요, 부지 규모·특성, 공급 시급성 등을 감안해 택배 지원 물류시설 중심으로 공급된다. 다만 지하에 위치한 서울 도시철도역사 등은 중소 유통·물류업체의 도심 보관시설 등으로도 활용하는 방안을 추진할 예정이다.

국토부는 이달 중으로 유휴부지에 대한 공공기관·물류업계 합동 현장 실사를 거쳐 공급대상을 최종 확정할 방침이다. 이후 관계기관 합동 평가·선정·운영 등을 위한 통합기준을 마련하고 공모 절차를 거쳐 해당 부지를 연내 공급할 예정이다.

한성수 국토부 첨단물류과장은 "생활물류 협의체 운영 등을 통해 유휴부지 추가 발굴을 지속하고 제도개선을 비롯한 행정적·재정적 지원방안도 마련하는 등 국민들이 생활물류 서비스 질 향상을 체감할 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.

