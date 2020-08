오명돈 "백신 나와도 마스크보다 효과적이라 장담 못해"

코로나19 백신, 내년 이후 접종 가능하고 효과 장담 못해

"봉쇄, 장기적 해결책 아냐…백신 나와도 유행 종식 힘들듯"

[아시아경제 최대열 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 종식을 위해 전 세계 각국에서 백신개발에 집중하고 있으나 실제 백신을 접종하더라도 유행이 쉽게 끝나긴 힘들 것이라는 전문가 의견이 나왔다. 백신이 나오기 전인 지금이나 앞으로 개발 후에도 마스크 착용이나 손씻기 등 개개인별 위생수칙을 지켜나가는 걸 유지해야 하는 배경이다.

오명돈 신종감염병 중앙임상위원회 위원장(서울대병원 감염내과 교수)은 25일 기자회견에서 "현재 개발중인 백신이 아무리 빨리 나와도 내년 봄 이후"라며 "안전하고 효과적인 백신이 나올 것이란 보장이 없으며 설령 나와도 그것만으로는 팬데믹(세계적 대유행)을 종식하기 힘들 것"이라고 말했다.

이 위원회는 국내 코로나19 환자 임상정보나 치료지침을 총괄 조정하는 협의체로 오 위원장은 범정부 치료제ㆍ백신개발 위원으로도 참여하고 있다. 오 위원장은 코로나 바이러스의 특성, 현재 개발중인 코로나19 백신의 영장류 실험결과 등을 종합적으로 따져 이 같이 내다봤다. 현재 개발중인 백신 가운데 상기도나 하기도 바이러스 모두를 줄이는 백신은 하나 정도에 불과하다고 판단했다. 이마저도 원숭이 실험결과일뿐 앞으로 사람을 대상으로 한 임상시험은 더 지켜봐야 한다는 것이다.

코로나백신효과, 인플루엔자 비슷할듯

마스크보다 더 나은 예방효과기대 힘들어

오 위원장은 "미국 식품의약국(FDA)은 코로나19 백신 허가기준을 질병 예방효과 50% 정도로 제시했다"며 "우리도 기대하고 있으나 100% 확산을 예방하고 사망률을 줄이는 백신은 기대하기 어렵다"고 말했다. 그러면서 "현재 우리가 바라는 백신이 지금 우리가 쓰고 있는 마스크의 확산 예방효과보다 더 좋을 것으로 기대하기 힘들다"고 덧붙였다.

백신 예방효과 50%는 현재 인플루엔자 백신과 비슷한 수준이다. 예방접종을 해도 인플루엔자에 걸리듯 백신만으로 완전히 바이러스를 없애기 어렵다는 얘기다. 오 위원장은 "백신이 나오자면 아무리 빨라도 내년 봄"이라며 "현재는 거리두기, 마스크 쓰기, 손씻기 등 개인 방역 수칙을 지켜나가는 수밖에 없다"고 말했다.

코로나19 유행확산으로 방역당국 안팎에서 거리두기를 최고단계로 끌어올리는 방안까지 검토하고 나섰으나 이러한 고강도 방역조치가 중장기적으로 좋은 해결책은 아니라고 오 위원장은 진단했다. 그는 "코로나19 재확산은 충분히 예상돼왔다"면서 "록다운(봉쇄)을 통해 유행을 억제하고, 의료시스템의 부하를 감소시킬 수는 있으나 장기적 해결책은 아니다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr