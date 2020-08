동신대, 내달 18일까지 2학기 수업 ‘온라인’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교는 내달 1일부터 시작하는 2020학년도 2학기 수업을 같은 달 18일까지 온라인 비대면으로 진행한다고 25일 밝혔다.

코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 조치다.

실습 과목의 경우 최소 인원 참여, 마스크 착용, 발열 체크 등 방역 지침을 철저히 지키며 제한적으로 대면수업을 진행할 계획이다.

앞서 동신대는 2학기 수업과 관련해 사회적 거리두기 단계별 대면·비대면 수업 운영 지침을 마련했다.

1단계 상황에서는 비대면 및 대면 수업을 병행하되, 하루 확진자 20명 미만의 경우 강좌별 30명 이하로, 20~50명 미만이면 강좌별 20명 이하로 대면 수업 인원을 제한한다.

2단계는 비대면 수업을 원칙으로 하되 제한적 대면수업이 가능하다.

3단계로 격상될 경우 전체 모든 수업을 비대면으로 진행할 방침이다.

동신대는 코로나19 상황 변화에 따른 단계별 수업 운영 지침을 학교 홈페이지 및 동신대학교 대표 앱 푸쉬로 안내할 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr