대전시, 추경예산 ‘1432억원’ 편성…감염병 대응강화 등

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 올해 3차 추가경정예산안을 편성해 대전시의회에 제출했다. 추경예산 규모는 1432억원으로 감염병 대응강화 등에 방점을 두고 편성됐다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 대비하고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 3차 추경예산을 편성해 시의회에 제출했다고 25일 밝혔다.

추경예산은 감염병 대응강화, 지역경제 회복, 취약계층 지원, 대전형 뉴딜사업 등에 초점을 맞춰 편성됐다.

우선 시는 추경을 통해 국가지정병원 음압병실 확충사업에 45억원, 공공어린이재활병원 건립에 50억원을 각각 투입한다.

지역경제 회복 부문에선 희망일자리사업에 362억원, 온통대전 발행지원에 270억원, 사회경제 혁신타운 조성에 52억원, 콘텐츠기업 육성센터 조성에 49억원을 각각 편성했다.

취약계층 지원을 위한 항목 및 예산은 아동급식비 22억원, 기준 중위소득 75% 이하 가구 대상 긴급 복지비 26억원, 코로나19 감염증으로 인한 입원 및 격리자 생활지원비 11억원이 편성됐다.

대전형 뉴딜사업 부문에선 공공건축물 그린리모델링 사업 101억원, 전기자동차 구입지원 56억원, 대전역세권 재정비 41억원, 대전역 일원 뉴딜사업 30억원 등이 추경예산에 포함됐다.

시는 코로나19로 취소되거나 축소된 행사비 감액 등 기존 세출사업을 조정하는 방식으로 183억원의 추경예산 재원을 마련한 상태다.

3차 추경예산은 시의회의 의결을 거쳐 내달 24일 최종 확정될 예정이다.

김주이 시 기획조정실장은 “두 차례에 걸친 추경으로 시 재정이 매우 어려운 것은 사실이지만 감염병 대응 강화와 위축된 지역경제 회복을 위해 꼭 필요한 예산을 편성했다”고 말했다.

