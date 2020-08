"국시 거부 의대생 구제 반대" 靑 청원, 20만 돌파

"의료 공백을 투쟁 수단으로 쓰는 것"

[아시아경제 김가연 기자] 전국 의대생들이 의과대학 정원 확대 등 정부 정책에 반대해 의사 국가고시를 거부하고 나선 가운데, 국가고시 응시를 거부한 의대생들에 대해 추후 어떤 구제도 하지 말 것을 요구하는 취지의 청원 글이 게시된 지 이틀 만에 20만 명 이상의 동의를 얻었다.

24일 청와대 국민청원 게시판에는 '국시 접수 취소한 의대생들에 대한 재접수 등 추후 구제를 반대합니다'라는 제목의 청원 글이 게시됐다. 해당 청원은 25일 오전 10시께 기준 참여인원 22만9745명을 기록했다. 이로써 이 청원은 청와대 답변을 받을 수 있는 요건을 충족했다.

청원인은 "의대생들은 공공의료대 설립과 의대 정원 확대에 반대하며 '덕분이라며 챌린지'라는 손동작으로 덕분에 챌린지를 조롱하고 있다"며 "덕분에 챌린지는 비단 의사뿐만 아니라 간호사, 임상병리사, 방사선사, 요양보호사 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응에 혼신의 힘을 기울여주신 모든 분들에 대한 국민들의 감사 인사였다"고 말문을 열었다.

그는 "국민들의 감사 인사를 오로지 의사들에 대한 것인 양 착각하며 보인 다른 의료 관계자들에 대한 무시와, 아직 의사라고 할 수 없는 이들이 국민의 감사를 조롱하는 유치함은 그저 부끄러울 따름"이라며 "그들이 그럴 수 있는 것은 학부 정원부터 철저히 소수로 관리되며 예비 단계임에도 불구하고 의료 면허 획득을 확신할 수 있기 때문이 아닐까 한다"고 주장했다.

이어 "단체 국시 접수를 취소하고, 취소하지 않은 이들을 조롱하며, 동맹 휴학을 결정하고 그것을 다른 이들에게 강요하는 것 또한 그러한 행위가 의료 공백으로 연결될 것을 알고 그것을 투쟁의 수단으로 쓰려는 것"이라면서 "결국 나라에서 어떤 식으로든 구제를 해줄 것이라는 믿음이 있었기에 할 수 있었던 단체 행동이라고 생각한다"고 지적했다.

그러면서 "시험을 거부하는 것 자체가 투쟁의 수단이 될 수 있는 집단은 거의 없다. 투쟁의 수단으로 포기한 응시의 기회가 어떠한 형태로든 추가 제공될 것이라 기대할 수 있는 사람들은 더 없다"면서 "그 자체로 그들은 특권을 누리고 있는 것이며, 그것은 그들이 생각하는 것처럼 당연한 것은 아니다"라고 강조했다.

청원인은 "추후 구제, 또는 특별 재접수라는 방법으로 의사면허를 받게 된다면 그들은 국가 방역의 절체절명의 순간에 국민의 생명을 볼모로 총파업을 기획하고 있는 현 전공의들보다 더한 집단 이기주의적 행태를 보일 것"이라며 "그때마다 국민들은 질병 자체에 대한 불안함 보다 더 큰 불안함을 느끼게 될 것"이라고 주장했다.

이어 "그들에게 구제 방법을 제시하지 말아달라"며 "대신 그들에게 스스로의 지나침을 경계할 수 있는 기회를 만들어달라"고 촉구했다.

앞서 지난 18일 대한의과대학·의학전문대학원학생협회(의대협)는 내부 회의를 통해 내달 1일로 예정됐던 의사 국가시험 실기시험 응시 거부 및 집단 휴학을 의결했다고 밝혔다.

실기시험은 이미 지난달 온라인 접수를 완료한 상태이기 때문에 의대생들은 접수 취소 등의 방식으로 시험 거부에 나섰다.

조승현 의대협 회장은 "(국시 거부와 동맹 휴학은) 학생들도 피해를 보고, 의료에도 차질을 주는 집단행동"이라면서도 "그런 피해를 감수하겠다는 학생들의 의지를 봐달라"고 했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr