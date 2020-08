대전서 인터넷 기자 1명 추가 확진…시청사 임시 폐쇄 검토

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 인터넷 매체 기자 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 지역 기자 중 2번째 확진자로 대전시는 시청건물의 임시 폐쇄까지 검토하는 것으로 전해진다.

25일 대전시에 따르면 서구 둔산동에 거주하는 40대 남성 A(#230)씨가 이날 코로나19 확진 판정을 받았다.

시는 A씨가 대전시청 등을 출입하는 인터넷 신문 기자인 것을 확인하고 밀접 접촉자와 동선 등을 역학조사 하는 중이다.

지역에선 24일에도 인터넷 신문 기자 B(#216)씨가 코로나19 확진 판정을 받았다. 전날 확진 판정받은 기자는 세종에 주소를 둔 60대 여성으로 지난 16일 기침, 인후통 등 증상이 발현된 것으로 조사된다.

하지만 B씨는 증상이 발현된 이후에도 대전·세종·충남 등지의 각 기관을 출입한 것으로 역학조사 결과 드러났다.

현재 B씨와 접촉한 것으로 분류된 각 기관장과 출입기자, 국회의원 등이 진단검사를 받고 있는 중이며 일부는 음성 판정 후 2주간 자가격리를 시작한 상황이다.

이춘희 세종시장은 스스로 페이스북에 글을 올려 “전날 음성 판정을 받았으며 내달 3일까지 자가격리 한다”는 소식을 전하기도 했다.

한편 출입기자 2명이 확진 판정을 받으면서 각 출입기관도 비상이 걸렸다. 대전시는 전날 기자실을 폐쇄·방역소독하고 B씨와 접촉한 직원 및 시청 출입기자가 코로나19 진단검사를 받을 수 있게 조치했다.

또 세종시 역시 B씨가 다녀간 것으로 확인된 시청 기자실, 브리핑룸, 구내식당 등을 폐쇄한 상태다.

이와 별개로 대전시는 인터넷 매체 기자 2명이 연이어 확진 판정을 받으면서 시청건물을 임시 폐쇄하는 방안도 고민하는 것으로 전해진다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr