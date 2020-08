[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 엘앤씨바이오 =ZAG유래 펩타이드 관련 특허 획득. 아토피 치료에 활용 예정

◆ 엠플러스 =채무상환 및 운영자금 용도 100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 웰크론한텍 =공시불이행으로 불성실공시법인 지정

◆ ITX엠투엠 =아이티엑스에이아이로 사명 변경

◆ 미래SCI =2020년 상반기 감사의견 부적정. 상장 폐지 사유 발생

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr