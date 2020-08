'결혼 8주년' 김정화 "유은성과 결혼하길 참 잘했다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김정화가 결혼 8주년을 맞아 소감을 전하며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

김정화는 24일 자신의 인스타그램에 사진과 함께 "벌써 만으로 7년전이네요. 2013년에 우간다에 가서 아그네스와 함께 웨딩사진을 찍고 얼마후 저희는 '결혼'이란걸 했습니다"라고 적었다.

이어 "지나온 8년 동안 다투기도 하고 속상한 일들도 있었지만 아직까지 저의 마음엔 '결혼하길 참 잘했다~' 아니 '이 남자랑 결혼하길 참 잘했다'라는 생각이 듭니다. 부부는 같은 길을 걷고 같은 곳을 바라보며 힘든 일이든 기쁜 일이든 함께 이겨내고 함께 누리는 관계인 것 같습니다"라고 말했다.

또지금 저의 길이 꽃길이든 흙길이든 이 사람과 함께라면 왠지 행복하고 씩씩하게 발걸음을 맞추며 그 길을 걸을 수 있을 것 같습니다"라고 덧붙였다.

사진에는 결혼 당시 두 사람의 모습이 담겼다.

한편, 김정화는 지난 2013년 CCM가수이자 작곡가인 유은성과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr